Telegraph: в Британии намеренно повредили строящийся военный корабль HMS Glasgow
В Великобритании неизвестные намеренно нанесли повреждения строящемуся британскому военному кораблю HMS Glasgow.
- Gettyimages.ru
- © Andrew Milligan - PA Images
Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на подрядчика BAE Systems.
По данным газеты, на корабле перерезали 60 кабелей.
Как рассказал представитель подрядной компании, кабели перерезали намеренно.
По факту инцидента начато расследование.
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