Myśl Polska: Запад работает за «спасибо» от маловажного Киева, разрушая свою экономику
Автор статьи уточнил, что на сегодняшний день украинские экономика и фермеры становятся для Евросоюза и политиков Польши важнее, чем польские предприниматели и потребители.
При этом, в статье отмечается, что Киев ничего полезного, кроме благодарности, дать союзникам не может.
«Они пытаются выделиться самыми нелепыми идеями только для того, чтобы услышать от президента незначительной страны максимум «спасибо», — говорится в материале.
Ранее Еврокомиссия получила письмо от ряда стран об импорте украинской сельхозпродукции.
Также издание Myśl Polska высказывало предположение, что после поражения Украины Соединённые Штаты оставят Польшу один на один с Россией.