Издание Myśl Polska заявило, что Польша и другие страны Запада полагаются на украинское сельское хозяйство вместо собственного, что приводит к краху их экономики.

Автор статьи уточнил, что на сегодняшний день украинские экономика и фермеры становятся для Евросоюза и политиков Польши важнее, чем польские предприниматели и потребители.

При этом, в статье отмечается, что Киев ничего полезного, кроме благодарности, дать союзникам не может.

«Они пытаются выделиться самыми нелепыми идеями только для того, чтобы услышать от президента незначительной страны максимум «спасибо», — говорится в материале.

Ранее Еврокомиссия получила письмо от ряда стран об импорте украинской сельхозпродукции.

Также издание Myśl Polska высказывало предположение, что после поражения Украины Соединённые Штаты оставят Польшу один на один с Россией.