В турецкой правящей партии заявили о негативных последствиях санкций для рядовых граждан
Говоря о прекращении боевых действий на Украине, депутат подчеркнул, что куда логичнее и гуманнее обсуждать это за столом переговоров, чем накладывать ограничения.
Также Куртулмуш сказал, что Турция по-прежнему хочет вступить в ЕС, но на правах равного партнёра.
«Мы не примем варианта видения Турции как колонии или если они будут давать нам домашнее задание и ставить оценку после его выполнения», — отметил он.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что введение незаконных санкций наносит урон международной системе права.