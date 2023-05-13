В турецкой правящей партии заявили о негативных последствиях санкций для рядовых граждан

Зампредседателя правящей турецкой Партии справедливости и развития Нуман Куртулмуш заявил в беседе с RT, что санкции наносят ущерб обычным гражданам, а не властям стран, против которых введены ограничения.

Говоря о прекращении боевых действий на Украине, депутат подчеркнул, что куда логичнее и гуманнее обсуждать это за столом переговоров, чем накладывать ограничения.

Также Куртулмуш сказал, что Турция по-прежнему хочет вступить в ЕС, но на правах равного партнёра.

«Мы не примем варианта видения Турции как колонии или если они будут давать нам домашнее задание и ставить оценку после его выполнения», — отметил он.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что введение незаконных санкций наносит урон международной системе права.