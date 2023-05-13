Newsweek: российские подводные лодки несут угрозу странам НАТО

Российский подводный флот представляет критическую угрозу для Североатлантического альянса.

Об этом пишет Newsweek.

«Противолодочные возможности НАТО «атрофировались после окончания холодной войны», — говорится в публикации.

Отмечается, что страны Запада стремятся сравнять счёт в гонке вооружений.

Ранее аналитик Крис Осборн в статье для американского издания 19FortyFive писал, что российская скоростная торпеда ВА-111 «Шквал» создаёт угрозу для кораблей и подводных лодок ВМС США.

Подводная лодка «Алроса» отработала торпедные стрельбы в акватории Чёрного моря.