Newsweek: российские подводные лодки несут угрозу странам НАТО
- РИА Новости
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Об этом пишет Newsweek.
«Противолодочные возможности НАТО «атрофировались после окончания холодной войны», — говорится в публикации.
Отмечается, что страны Запада стремятся сравнять счёт в гонке вооружений.
Ранее аналитик Крис Осборн в статье для американского издания 19FortyFive писал, что российская скоростная торпеда ВА-111 «Шквал» создаёт угрозу для кораблей и подводных лодок ВМС США.
Подводная лодка «Алроса» отработала торпедные стрельбы в акватории Чёрного моря.