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Newsweek: российские подводные лодки несут угрозу странам НАТО

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Российский подводный флот представляет критическую угрозу для Североатлантического альянса.
Newsweek: российские подводные лодки несут угрозу странам НАТО
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Об этом пишет Newsweek.

«Противолодочные возможности НАТО «атрофировались после окончания холодной войны», — говорится в публикации.

Отмечается, что страны Запада стремятся сравнять счёт в гонке вооружений.

Ранее аналитик Крис Осборн в статье для американского издания 19FortyFive писал, что российская скоростная торпеда ВА-111 «Шквал» создаёт угрозу для кораблей и подводных лодок ВМС США.

Подводная лодка «Алроса» отработала торпедные стрельбы в акватории Чёрного моря.

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