Зеленский заявил, что встретится в Риме с президентом и премьером Италии и Папой Римским

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что в ходе визита в Рим запланирована его встреча с президентом Италии Серджио Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони, а также Папой Римским Франциском.

«Рим. Встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и Папой Римским Франциском», — написал он Telegram.

11 мая информационное агентство ANSA сообщило, что Зеленский может в ближайшие дни совершить короткий визит в Италию.

Посол России в Риме Сергей Разов заявил, что Италия, поставляя оружие Украине, втягивается в военный конфликт.

По словам дипломата, снабжение киевского режима более совершенным вооружением и техникой не приближает мир, а разжигает конфликт и множит жертвы.