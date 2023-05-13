Зеленский заявил, что встретится в Риме с президентом и премьером Италии и Папой Римским
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«Рим. Встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и Папой Римским Франциском», — написал он Telegram.
11 мая информационное агентство ANSA сообщило, что Зеленский может в ближайшие дни совершить короткий визит в Италию.
Посол России в Риме Сергей Разов заявил, что Италия, поставляя оружие Украине, втягивается в военный конфликт.
По словам дипломата, снабжение киевского режима более совершенным вооружением и техникой не приближает мир, а разжигает конфликт и множит жертвы.