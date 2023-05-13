«Ъ»: ЕС хочет пересмотра отношений с КНР на фоне её миротворческих усилий
Об этом пишет «Коммерсант».
Отмечается, что во время встречи глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о необходимости оценить возможности «перекалибровки» отношений ЕС с Китаем.
«Амбиции Китая явно заключаются в том, чтобы построить новый мировой порядок с Китаем в центре», — сказал Боррель.
По его словам, Китай может извлечь из данного поворота событий свою геополитическую выгоду.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригрозил Китаю осложнением отношений из-за Украины.
Также Жозеп Боррель заявил, что Китай сможет извлечь геополитическую выгоду из «поражения России».