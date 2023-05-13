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«Ъ»: ЕС хочет пересмотра отношений с КНР на фоне её миротворческих усилий

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Министры стран Евросоюза на встрече в Стокгольме обсудили отношения с Китаем, решив пересмотреть их в контексте миротворческих усилий Пекина.

Об этом пишет «Коммерсант».

Отмечается, что во время встречи глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о необходимости оценить возможности «перекалибровки» отношений ЕС с Китаем. 

«Амбиции Китая явно заключаются в том, чтобы построить новый мировой порядок с Китаем в центре», — сказал Боррель.

По его словам, Китай может извлечь из данного поворота событий свою геополитическую выгоду.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригрозил Китаю осложнением отношений из-за Украины.

Также Жозеп Боррель заявил, что Китай сможет извлечь геополитическую выгоду из «поражения России».

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