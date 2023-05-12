Reuters: глава МАГАТЭ в мае намерен представить Совбезу ООН проект о защите ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в мае намерен представить Совету Безопасности ООН проект соглашения о защите Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

Точная дата, когда Гросси представит проект, не называется.

Агентство пишет, что гендиректор изложит «принципы» по защите атомной электростанции. Один из «принципов» уже известен — никакого огня в сторону станции и с её территории.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что власти региона приняли решение приостановить работу реакторов на Запорожской АЭС во избежание провокаций со стороны Вооружённых сил Украины.