Медведев: Россия продолжит попытки привлечь к ответственности виновных в подрыве СП

Россия продолжит использовать все доступные правовые механизмы для привлечения к ответственности причастных к подрыву «Северных потоков», заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Об этом он сказал на XI Петербургском международном юридическом форуме.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал о причастности США к подрыву «Северных потоков».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

В МИД России заявили, что одновременными вбросами одинаковых версий взрывов на «Северных потоках» США и Германия вскрыли факт намеренного вброса ложной информации в СМИ.