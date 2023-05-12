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Медведев: Россия продолжит попытки привлечь к ответственности виновных в подрыве СП

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Россия продолжит использовать все доступные правовые механизмы для привлечения к ответственности причастных к подрыву «Северных потоков», заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев: Россия продолжит попытки привлечь к ответственности виновных в подрыве СП
  • РИА Новости

Об этом он сказал на XI Петербургском международном юридическом форуме.

Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал о причастности США к подрыву «Северных потоков».

В расследовании Херша утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

В МИД России заявили, что одновременными вбросами одинаковых версий взрывов на «Северных потоках» США и Германия вскрыли факт намеренного вброса ложной информации в СМИ.

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