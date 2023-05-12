Зампред Нацбанка Баймагамбетов: санкции против России создают проблемы для Казахстана

Глава казахстанского Нацбанка Казахстана Акылжан Баймагамбетов заявил, что санкции Запада против России создают проблемы для Казахстана.

Об этом информирует Orda.kz.

По его словам, роста объёма экспорта в Россию в годовом исчислении в 2022 году по сравнению с 2021 годом нет, но при этом для производителей Казахстана возникают риски попадания под вторичные санкции.

Баймагамбетов отметил, что Россия является крупнейшим торговым партнёром страны.

«Мы здесь пытаемся использовать сбалансированный подход, потому что санкции в отношении России для нас также создают проблемы», — сказал он.

Ранее издание The Spectator сообщило, что планы Запада провалились из-за нежелания остального мира вести экономическую войну против России.

Отмечается, что результатом санкций должна была стать капитуляция России перед Западом, но готовность остальных государств сотрудничать с ней нарушила эти планы.

11 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Запад оказывает колоссальное давление, заморозку активов Россия не оставит без ответа.