«Известия»: посол Судана подтвердил договорённость о строительстве базы ВМФ России

Посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сиррадж сообщил, что соглашение о создании пункта материально-технического обслуживания ВМФ России на территории Судана остаётся в силе.

Об этом сообщают «Известия».

Он отметил, что это никак не скажется на соглашении.

«Может быть, только сроки сдвинутся из-за того, что политическое урегулирование в Судане должно возобновиться для завершения демократического процесса транзита власти», — заявил посол.

Ранее он заявил, что вопрос о создании российской военно-морской базы на территории Судана находится в стадии рассмотрения.

В июле 2021 года российский президент Владимир Путин внёс на ратификацию в Государственную думу соглашение между Россией и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России.