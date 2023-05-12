«Известия»: посол Судана подтвердил договорённость о строительстве базы ВМФ России
Об этом сообщают «Известия».
Он отметил, что это никак не скажется на соглашении.
«Может быть, только сроки сдвинутся из-за того, что политическое урегулирование в Судане должно возобновиться для завершения демократического процесса транзита власти», — заявил посол.
Ранее он заявил, что вопрос о создании российской военно-морской базы на территории Судана находится в стадии рассмотрения.
В июле 2021 года российский президент Владимир Путин внёс на ратификацию в Государственную думу соглашение между Россией и Суданом о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России.