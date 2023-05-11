Захарова заявила, что из активов Малофеева до бюджета Украины дойдут в лучшем случае крохи

Из конфискованных Минюстом США в пользу Украины активов российского предпринимателя Константина Малофеева до Киева дойдут в лучшем случае крохи, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Вашингтон поддерживает террористические атаки Киева путём подобного воровства чужого имущества.

По словам дипломата, попытки скрыть это за рассказами о том, что средства пойдут на «восстановление Украины», — миф.

«Понятно, что до бюджета Незалежной из украденных активов дойдут в лучшем случае крохи, а средства «по пути» осядут в США и карманах их киевских марионеток», — заявила Захарова.

Она назвала конфискацию средств российского предпринимателя вопиющей практикой экспроприации частных средств.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изъятие США денег у россиян в пользу Украины подрывает доверие инвесторов.

Он отметил, что нужно будет внимательно ознакомиться с тем, есть ли какие-то попытки юридически обосновать такие решения.