Захарова заявила, что из активов Малофеева до бюджета Украины дойдут в лучшем случае крохи
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Она подчеркнула, что Вашингтон поддерживает террористические атаки Киева путём подобного воровства чужого имущества.
По словам дипломата, попытки скрыть это за рассказами о том, что средства пойдут на «восстановление Украины», — миф.
«Понятно, что до бюджета Незалежной из украденных активов дойдут в лучшем случае крохи, а средства «по пути» осядут в США и карманах их киевских марионеток», — заявила Захарова.
Она назвала конфискацию средств российского предпринимателя вопиющей практикой экспроприации частных средств.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изъятие США денег у россиян в пользу Украины подрывает доверие инвесторов.
Он отметил, что нужно будет внимательно ознакомиться с тем, есть ли какие-то попытки юридически обосновать такие решения.