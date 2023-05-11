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Захарова заявила, что из активов Малофеева до бюджета Украины дойдут в лучшем случае крохи

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Из конфискованных Минюстом США в пользу Украины активов российского предпринимателя Константина Малофеева до Киева дойдут в лучшем случае крохи, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила, что из активов Малофеева до бюджета Украины дойдут в лучшем случае крохи
  • © МИД России

Она подчеркнула, что Вашингтон поддерживает террористические атаки Киева путём подобного воровства чужого имущества.

По словам дипломата, попытки скрыть это за рассказами о том, что средства пойдут на «восстановление Украины», — миф.

«Понятно, что до бюджета Незалежной из украденных активов дойдут в лучшем случае крохи, а средства «по пути» осядут в США и карманах их киевских марионеток», — заявила Захарова.

Она назвала конфискацию средств российского предпринимателя вопиющей практикой экспроприации частных средств.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что изъятие США денег у россиян в пользу Украины подрывает доверие инвесторов.

Он отметил, что нужно будет внимательно ознакомиться с тем, есть ли какие-то попытки юридически обосновать такие решения.

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