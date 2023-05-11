В ООН на фоне заявления Британии сообщили, что желают завершения украинского конфликта

В ООН прокомментировали заявление Великобритании о передаче Киеву крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

«Мы хотим увидеть завершение этого конфликта в рамках международного права и соответствующих резолюций», — цитирует ТАСС официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика.

Ранее британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что страна поставляет Украине достаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности украинской армии.

В Кремле, комментируя сообщения о таких поставках, заявили, что это потребует адекватного ответа от российских военных, которые будут принимать соответствующие решения.