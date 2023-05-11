Американист Васильев: ситуация с госдолгом США находится в подвешенном состоянии
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«Существуют два выхода — во-первых, объявление технического дефолта, но после этого будет нарушена финансовая работа американского государства, когда по части гарантированных платежей выплаты будут, а по части — нет. Во-вторых, задействование Конституции США и перевод финансово-экономического кризиса в политико-правовую сферу», — сказал он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, технический дефолт означает рецессию и снижение расходов на социальные нужды.
Ранее американский президент Джо Байден высказал мнение, что возможное объявление дефолта в США, если конгресс не сможет договориться о повышении потолка госдолга, станет причиной экономических проблем во всём мире.