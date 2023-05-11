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Экономист Масленников прокомментировал ситуацию вокруг госдолга США

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Эксперт Института современного развития, руководитель направления финансов и экономики Никита Масленников высказался о ситуации вокруг госдолга США. По его словам, американский президент Джо Байден в данном случае отзывается на сигналы, поступавшие из Минфина.
Экономист Масленников прокомментировал ситуацию вокруг госдолга США
  • AP
  • © Patrick Semansky

«Это количественное смягчение, накачивание долларовой ликвидностью рынка — благодаря этому американцы смогли пройти всё прошлое десятилетие без особенно сильных потерь, за исключением пандемии. Но тем не менее обмануть экономику достаточно сложно. Если у нас идёт стремительный рост государственного долга — это всегда мина замедленного действия», — сказал Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, вероятность дефолта в 2023 году сравнительно невелика.

Как отметил эксперт, компромисс всегда находили, так как в данной ситуации работает не столько экономическая логика, сколько внутриполитическая торговля между республиканцами и демократами.

Ранее американский президент Джо Байден высказал мнение, что возможное объявление дефолта в США, если конгресс не сможет договориться о повышении потолка госдолга, станет причиной экономических проблем во всём мире.

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