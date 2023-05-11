Spectator: Запад потерпел неудачу, объявив России санкционную войну
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«Запад развязал санкционную войну с преувеличенным чувством своего влияния в мире», — говорится в материале.
Отмечается, что незападные страны не стали вводить санкции против России.
В статье говорится, что в итоге российская экономика не была разрушена, переориентировавшись на Восток и Юг.
Американский инвестор, бывший ведущий Fox News Клейтон Моррис ранее заявил, что введённые в отношении России западные экономические санкции ускорили отказ от доллара и уничтожили экономику Украины.