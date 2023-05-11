Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Spectator: Запад потерпел неудачу, объявив России санкционную войну

Короткая ссылка
Западные государства потерпели неудачу и не выполнили свои цели, объявив экономическую войну России, пишет журнал The Spectator.
Spectator: Запад потерпел неудачу, объявив России санкционную войну
  • Gettyimages.ru
  • © E4C

«Запад развязал санкционную войну с преувеличенным чувством своего влияния в мире», — говорится в материале.

Отмечается, что незападные страны не стали вводить санкции против России.

В статье говорится, что в итоге российская экономика не была разрушена, переориентировавшись на Восток и Юг.

Американский инвестор, бывший ведущий Fox News Клейтон Моррис ранее заявил, что введённые в отношении России западные экономические санкции ускорили отказ от доллара и уничтожили экономику Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить