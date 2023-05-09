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Трюдо: Канада защищает диаспоры от расизма и иновмешательства

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Власти Канады предпринимают шаги для защиты национальных диаспор, в том числе русскоязычной, от иностранного вмешательства.

Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

«Общины, будь то китайско- или ирано-канадские, русско-канадские или индо-канадские, эти общины зачастую первыми становятся объектами иностранного вмешательства», — приводит его слова ТАСС.

Трюдо отметил, что власти Канады продолжат работать для их защиты от иностранного вмешательства, расизма и дискриминации.

Ранее Трюдо провёл телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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