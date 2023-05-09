Трюдо: Канада защищает диаспоры от расизма и иновмешательства
Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
«Общины, будь то китайско- или ирано-канадские, русско-канадские или индо-канадские, эти общины зачастую первыми становятся объектами иностранного вмешательства», — приводит его слова ТАСС.
Трюдо отметил, что власти Канады продолжат работать для их защиты от иностранного вмешательства, расизма и дискриминации.
Ранее Трюдо провёл телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским.