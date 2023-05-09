Экс-первая леди Украины Марина Порошенко оговорилась и обвинила в страданиях Киева собственную страну.

Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует видео её выступления на мероприятии благотворительного фонда Порошенко, опубликованное на Youtube-канале «Новини.LIVE».

«Украина страдает от украинского нашествия», — сказала Порошенко.

В феврале польская газета Wprost подвергла критике президента Польши Анджея Дуду за его слова о героизме российских солдат во время выступления в Варшаве.

Ранее Дуда заявил, что конфликт на Украине продолжается только благодаря героизму Вооружённых сил России.