Супруга экс-президента Порошенко заявила, что Украина страдает от украинского нашествия
Об этом, как передаёт РИА Новости, свидетельствует видео её выступления на мероприятии благотворительного фонда Порошенко, опубликованное на Youtube-канале «Новини.LIVE».
«Украина страдает от украинского нашествия», — сказала Порошенко.
В феврале польская газета Wprost подвергла критике президента Польши Анджея Дуду за его слова о героизме российских солдат во время выступления в Варшаве.
Ранее Дуда заявил, что конфликт на Украине продолжается только благодаря героизму Вооружённых сил России.