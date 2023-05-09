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Вучич: Сербия предложила поправку в резолюцию Совета Европы о территориальной целостности

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Сербия предложила внести поправку в резолюцию Совета Европы о территориальной целостности Украины, Грузии и Молдавии.

Об этом сообщил сербский лидер Александр Вучич в эфире телеканала Happy TV.

По его словам, Сербия предложила поправку в резолюцию, в которой европейские страны нападают на Россию и говорится о защите территориальной целостности Украины, Грузии и Молдавии.

«В поправке мы добавили строчку «всех остальных стран — членов Совета Европы», ничего больше. Посмотрим, примут они эту поправку или нет, и если не примут, я не полечу в Рейкьявик (16 и 17 мая там пройдёт саммит Совета Европы. — RT). Тогда будет ясно, что у них нет никаких принципов», — цитирует ТАСС Вучича.

Он также заявил, что каждый представитель коллективного Запада при встрече с руководством Сербии сразу требует ввести санкции в отношении России.

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