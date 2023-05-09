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Axios: журналист Такер Карлсон готовится объявить войну Fox News

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Экс-ведущий Такер Карлсон Fox News планирует объявить войну уволившему его телеканалу.

Об этом пишет обозреватель Axios Майк Аллен со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что журналист готовится высвободить союзников для нападения на телеканал в попытке заставить сеть позволить ему «работать или начать работу на правого соперника».

В данный момент Карлсон занят созданием своей собственной «медиа-империи», но для достижения цели ему нужно избавиться от контракта с Fox News, который истекает в 2025 году.

Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что Карлсона уволили из Fox News из-за президента Украины Владимира Зеленского.

28 апреля сообщалось, что видеообращение в Twitter Карлсона собрало больше просмотров, чем видеоролик американского лидера Джо Байдена о его решении вновь баллотироваться на пост президента США.

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