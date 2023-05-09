Белый дом: Байден продлил на год действие режима санкций против Сирии

Американский лидер Джо Байден продлил ещё на один год действие режима односторонних санкций в отношении Сирии.

Об этом информирует Белый дом.

Речь идёт об указе от 11 мая 2004 года, позволяющем администрации Соединённых Штатов вводить санкции в отношении Сирии.

Байден заявил, что действия правительства арабской республики «продолжают представлять угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США».

«В этой связи я продлеваю ещё на один год чрезвычайное положение, объявленное в связи с действиями сирийского правительства», — цитирует американского президента РИА Новости.

25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон хочет быть единоличным спонсором ближневосточного урегулирования, хотя давно уже утратил нейтральный статус.

5 мая замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов заявил, что США допускают грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего российско-американского меморандума по безопасности полётов в Сирии.