Экс-советник Пентагона Макгрегор: сдержанность Путина помогает избежать мировой катастрофы
- РИА Новости
Об этом Макгрегор сказал в интервью YouTube-каналу London Real.
«Мы должны быть благодарны за то, что Путин проявил себя как сдержанный лидер», — цитирует его РИА Новости.
По мнению Макгрегора, Североатлантический альянс, понимания критическое положение, в котором оказалась украинская армия, может решаться на отправку контингента на запад Украины.
Он подчеркнул, что такое решение может привести к мировой войне.
В январе офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что мировое сообщество должно быть благодарно Путину за его адекватную реакцию на провокации со стороны западных стран.