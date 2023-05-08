Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что сдержанность и адекватная реакция президента России Владимира Путина на провокации помогает избежать мировой катастрофы.

Об этом Макгрегор сказал в интервью YouTube-каналу London Real.

«Мы должны быть благодарны за то, что Путин проявил себя как сдержанный лидер», — цитирует его РИА Новости.

По мнению Макгрегора, Североатлантический альянс, понимания критическое положение, в котором оказалась украинская армия, может решаться на отправку контингента на запад Украины.

Он подчеркнул, что такое решение может привести к мировой войне.

В январе офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что мировое сообщество должно быть благодарно Путину за его адекватную реакцию на провокации со стороны западных стран.