В Берлине задержали врача по подозрению в убийстве двух пациентов в клинике «Шарите»

В германской столице задержали бывшего врача кардиологического отделения клиники «Шарите» по подозрению в убийстве двух пациентов.

Об этом говорится в сообщении, распространённом берлинской полицией.

Отмечается, что 55-летний мужчина подозревается в том, что в 2021 и 2022 годах в отделении интенсивной терапии умышленно ввёл большие дозы седативного препарата тяжелобольным пациентам, в результате чего они скончались.

Подозреваемый был уволен из клиники в августе 2022 года.

По данным полиции, в течение дня будет принято решение о его аресте.

В июне 2022 года сообщалось, что восемь врачей предстанут перед судом в Аргентине по обвинению в непредумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах чемпиона мира по футболу Диего Марадоны.