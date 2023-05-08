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В Берлине задержали врача по подозрению в убийстве двух пациентов в клинике «Шарите»

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В германской столице задержали бывшего врача кардиологического отделения клиники «Шарите» по подозрению в убийстве двух пациентов.
В Берлине задержали врача по подозрению в убийстве двух пациентов в клинике «Шарите»
  • Gettyimages.ru

Об этом говорится в сообщении, распространённом берлинской полицией.

Отмечается, что 55-летний мужчина подозревается в том, что в 2021 и 2022 годах в отделении интенсивной терапии умышленно ввёл большие дозы седативного препарата тяжелобольным пациентам, в результате чего они скончались.

Подозреваемый был уволен из клиники в августе 2022 года.

По данным полиции, в течение дня будет принято решение о его аресте.

В июне 2022 года сообщалось, что восемь врачей предстанут перед судом в Аргентине по обвинению в непредумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах чемпиона мира по футболу Диего Марадоны.

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