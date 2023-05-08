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Представитель Эрдогана Калын заявил, что Запад поддерживает продолжение конфликта на Украине

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Официальный представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в эфире Habertürk заявил, что Запад поддерживает продолжение конфликта на Украине, а также мешает поискам возможностей для его урегулирования.
Представитель Эрдогана Калын заявил, что Запад поддерживает продолжение конфликта на Украине
  • AP

По его словам, страны Запада сейчас «больше на стороне войны, а не мира».

«Ведущие силы [Запада] являются сторонниками её продолжения», — цитирует его РИА Новости.

Также он назвал украинский кризис холодной войной 2.0 между Россией и Западом.

Кроме того, Калын заявил, что конфликт на Украине вряд ли закончится для Киева «позиционными выигрышами».

По словам представителя турецкого лидера, у Турции нет плана урегулирования украинского кризиса, но Анкара предложила свою «перспективу» решения конфликта.

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