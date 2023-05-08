В МИД Китая заявили, что Вашингтон нарушил позитивный импульс в отношениях с Пекином

Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что США нарушили позитивный импульс в отношениях с Китаем, достигнутый главами двух стран во время переговоров на Бали.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Ряд ошибочных действий и высказываний американской стороны нарушили достигнутый с трудом позитивный импульс в двусторонних отношениях», — сказал китайский дипломат.

По его словам, отношения двух стран «вновь наткнулись на лёд».

Также глава МИД КНР Цинь Ган призвал Вашингтон прекратить поддерживать сепаратизм на Тайване.

Ранее бывший глава МИД КНР Ван И заявил, что китайско-американские отношения переживают трудности и вызовы.