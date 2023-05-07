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В Баку передали частицы огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве

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Телеведущая Ирина Куксенкова и певец, заслуженный артист России Ян Осин доставили в Баку капсулы с частицами огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве.
В Баку передали частицы огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС, огонь передали Русской общине Азербайджана и Международному благотворительному фонду горских евреев республики. 

«Сегодня есть силы, которые хотят очернить историю этой войны, присвоить себе победу, завоёванную благодаря подвигу советского народа. Поэтому подобные акции важны, чтобы молодёжь знала историю и не допускала таких посягательств», — заявил зампредседателя Организации ветеранов войны, труда и Вооружённых сил Азербайджана Джалил Халилов.

6 мая ветеранам Второй мировой войны на Кипре передали частицу вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата.

Отмечается, что на сегодняшний день в живых остались только восемь кипрских ветеранов.

Также частица Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве доставлена в Абхазию.

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