Посол России напомнил Австрии о цене СССР за освобождение страны от нацизма

Российский посол Дмитрий Любинский назвал позорным отзыв приглашений делегациям России и Белоруссии на мероприятия, посвящённые освобождению Австрии и Европы от нацизма.

«Решения, какими бы политическими инстанциями они ни принимались... рассматриваем как неприемлемые и позорные в свете ранее высокой и ценившейся нами культуры исторической памяти Альпийской республики», — сказал он.

Посол назвал необдуманным и близоруким решение пожертвовать собственной историей в угоду «сиюминутной политической конъюнктуре».

Он напомнил, что СССР заплатил непомерную цену на освобождение Австрии от нацизма.

«В австрийской земле покоятся около 80 тыс. советских граждан, более 40 тыс. погибли в концентрационных лагерях... Сотрудники Посольства России и других российских представительств в Австрии... найдут возможность и вне мероприятий, организованных австрийскими властями, достойно отдать дань памяти советским гражданам, погибшим за свободу Австрии», — заключил Любинский.

Ранее сообщалось, что Италия, Австрия и Германия выступили против предложенной Россией резолюции, направленной на борьбу с героизацией нацизма.

85 лет назад нацистские войска вторглись на территорию Австрии, запустив процесс её аншлюса — присоединения к гитлеровской Германии. По словам историков, это событие произошло с фактического одобрения западноевропейских держав. В результате Адольф Гитлер получил контроль над территорией и экономикой ранее независимого государства. При этом он обрёл важный плацдарм для будущего захвата Чехословакии и понял, что лидеры других европейских держав и в дальнейшем будут смотреть на его действия сквозь пальцы, отмечают эксперты.

Подробнее — в материале RT.