Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Кириллов: Минэнерго США способно оплачивать военно-биологические проекты в обход конгресса

Короткая ссылка
Министерство энергетики США имеет возможность без запроса конгресса США финансировать военно-биологические программы из неизрасходованного за финансовый год остатка ассигнований. Об этом заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Кириллов: Минэнерго США способно оплачивать военно-биологические проекты в обход конгресса
  • Gettyimages.ru
  • © Adene Sanchez

«Непрозрачный характер деятельности Минэнергетики подчёркивается тем, что оно пользуется исключительным правом не возвращать в американское Казначейство неизрасходованные за финансовый год ассигнования и направлять их на не заявленные в бюджете будущие расходы», — сообщил Кириллов.

Он также рассказал о том, что Минэнерго США вербовало на Украине специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить