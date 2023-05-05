Министерство энергетики США имеет возможность без запроса конгресса США финансировать военно-биологические программы из неизрасходованного за финансовый год остатка ассигнований. Об этом заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Непрозрачный характер деятельности Минэнергетики подчёркивается тем, что оно пользуется исключительным правом не возвращать в американское Казначейство неизрасходованные за финансовый год ассигнования и направлять их на не заявленные в бюджете будущие расходы», — сообщил Кириллов.

Он также рассказал о том, что Минэнерго США вербовало на Украине специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения.