Кириллов: Минэнерго США способно оплачивать военно-биологические проекты в обход конгресса
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«Непрозрачный характер деятельности Минэнергетики подчёркивается тем, что оно пользуется исключительным правом не возвращать в американское Казначейство неизрасходованные за финансовый год ассигнования и направлять их на не заявленные в бюджете будущие расходы», — сообщил Кириллов.
Он также рассказал о том, что Минэнерго США вербовало на Украине специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения.