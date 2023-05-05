Минздрав Сербии: не менее восьми пострадавших после стрельбы в Младеноваце прооперировали

По меньшей мере восемь пострадавших при стрельбе в Младеноваце прооперировали.

Об этом сообщила министр здравоохранения Сербии Даница Груичич, её слова приводит РИА Новости.

«Юноша с ранением грудной клетки прооперирован и находится в стабильном состоянии, но у него перелом первого позвоночного диска, и он сейчас не может двигать ногами», — рассказала она.

Груичич отметила, что пациенты поступили с ранениями в грудную клетку, голову, многочисленными переломами.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что на одежде подозреваемого в стрельбе в Младеноваце под Белградом имеется нацистская символика.

5 мая мужчина устроил стрельбу в сербской общине Младеновац, погибли восемь человек, 13 получили ранения.