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Минздрав Сербии: не менее восьми пострадавших после стрельбы в Младеноваце прооперировали

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По меньшей мере восемь пострадавших при стрельбе в Младеноваце прооперировали.
Минздрав Сербии: не менее восьми пострадавших после стрельбы в Младеноваце прооперировали
  • AFP
  • © ANDREJ ISAKOVIC

Об этом сообщила министр здравоохранения Сербии Даница Груичич, её слова приводит РИА Новости.

«Юноша с ранением грудной клетки прооперирован и находится в стабильном состоянии, но у него перелом первого позвоночного диска, и он сейчас не может двигать ногами», — рассказала она.

Груичич отметила, что пациенты поступили с ранениями в грудную клетку, голову, многочисленными переломами.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что на одежде подозреваемого в стрельбе в Младеноваце под Белградом имеется нацистская символика.

5 мая мужчина устроил стрельбу в сербской общине Младеновац, погибли восемь человек, 13 получили ранения.

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