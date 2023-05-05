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Минздрав Сербии: двое раненных при стрельбе в школе детей находятся в тяжёлом состоянии

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Двое раненных детей при стрельбе в школе в Сербии 3 мая остаются в тяжёлом состоянии.
Минздрав Сербии: двое раненных при стрельбе в школе детей находятся в тяжёлом состоянии
  • AFP
  • © ANDREJ ISAKOVIC

Об этом сообщила министр здравоохранения страны Даница Груичич.

«Два мальчика из детской больницы на улице Тиршова отпущены домой, девочка находится в критическом состоянии», — цитирует её РИА Новости.

Она уточнила, что состояние ещё одного ребёнка оценивается как тяжёлое, у него повреждения позвоночника.

3 мая подросток устроил стрельбу в школе в центре Белграда, в результате которой погибли девять человек, семь были ранены.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что предложил правительству вернуть высшую меру наказания в стране, но кабмин отклонил его предложение в связи с международными нормами.

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