Минздрав Сербии: двое раненных при стрельбе в школе детей находятся в тяжёлом состоянии
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Об этом сообщила министр здравоохранения страны Даница Груичич.
«Два мальчика из детской больницы на улице Тиршова отпущены домой, девочка находится в критическом состоянии», — цитирует её РИА Новости.
Она уточнила, что состояние ещё одного ребёнка оценивается как тяжёлое, у него повреждения позвоночника.
3 мая подросток устроил стрельбу в школе в центре Белграда, в результате которой погибли девять человек, семь были ранены.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что предложил правительству вернуть высшую меру наказания в стране, но кабмин отклонил его предложение в связи с международными нормами.