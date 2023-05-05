Посол Нечаев: русофобские нарративы прочно вошли в обиход политических кругов ФРГ

Русофобские нарративы прочно вошли в обиход политических и медийных кругов Германии.

Об этом заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

«Русофобские нарративы прочно вошли в повседневный обиход германских политических и медийных кругов при одновременном активном отрицании альтернативных мнений», — цитирует его ТАСС.

Нечаев отметил, что такая терминология «не украшает авторитетных политиков, претендующих на высокое звание народных избранников».

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила об отсутствии реакции международных органов на русофобию.

Член дипмиссии России при ООН в Женеве Кристина Сукачёва в Совете ООН по правам человека выразила обеспокоенность в связи с русофобией во Франции.