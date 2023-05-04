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Глава МИД Франции Колонна допустила, что Макрон снова начнёт звонить Путину

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Президент Франции Эммануэль Макрон, возможно, возобновит телефонные звонки российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом заявила глава французского МИД Катрин Колонна.
Глава МИД Франции Колонна допустила, что Макрон снова начнёт звонить Путину
  • AP

Об этом она сказала в интервью Radio France.

«Вполне возможно, что звонки возобновятся», — приводит радио её слова.

Министр заявила, что Париж не заинтересован в ментальной изоляции Москвы.

В российском МИД ранее отметили, что отношения России и Франции находятся в режиме тишины, двусторонние контакты сведены на нет по инициативе Парижа.

Как заявляли в Кремле, Россия не услышала от Франции ни одного осуждения обстрелов украинской армией гражданских объектов в Донбассе. Сокращение контактов Владимира Путина с руководством Франции и Германии вызвано тем, что у Эммануэля Макрона и Олафа Шольца нет желания прислушаться к позиции Москвы, констатировали в Москве.

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