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Врач Чхаидзе рассказал о состоянии здоровья Саакашвили

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Жизни бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили ничто не угрожает, но возможны осложнения из-за отказа от полноценного лечения.
Врач Чхаидзе рассказал о состоянии здоровья Саакашвили
  • РИА Новости

Об этом заявил директор тбилисской клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе.

Чхаидзе рассказал, что у Саакашвили отмечаются общая слабость, головокружение, периодическая потеря равновесия.

«Его состояние не считается тяжёлым... Ожидаемо, что потеря сознания может повториться, так как он не питается полноценно. Мы не можем провести полноценное лечение, исходя из того что пациент отказывается от него», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Саакашвили, который находится в заключении на грузинской территории, заявил, что «умирает»

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