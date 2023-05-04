Аналитик GT Сицзинь: целью украинской атаки БПЛА на Кремль является демонстрация силы

Цель украинской атаки на Кремль заключается в демонстрации силы.

Об этом написал в обзоре заместитель главного редактора журнала Global агентства Синьхуа Лю Хун.

«Эта атака на Кремль — это очень дурной сигнал, который говорит о том, что некоторые красные линии были порваны, и даже было положено начало серии кровопролитных боёв», — приводит его слова РИА Новости.

Хун отметил, что инцидент является «демонстрацией силы».

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Президент России Владимир Путин в результате теракта не пострадал, сообщили в Кремле.

Москва расценила данный инцидент как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации». В Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры.

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту теракта в связи с попыткой нанесения удара по кремлёвской резиденции президента России Владимира Путина.