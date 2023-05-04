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Антонов: Россия ответит на украинскую атаку на Кремль, когда посчитает необходимым

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Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Россия даст ответ на террористический выпад Украины в виде атаки беспилотных летательных аппаратов на Кремль, когда сочтёт необходимым.

Об этом пишет ТАСС.

«Россия ответит на дерзкий и самонадеянный террористический выпад. Ответит тогда, когда посчитает это необходимым. Ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для руководства нашей страны», — подчеркнул Антонов.

По его словам, высказывания официальных лиц в Вашингтоне о сложившейся ситуации «поражают цинизмом и абсурдом».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил попытку Украины нанести удар по Кремлю и отметил эффективные действия служб безопасности России.

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту теракта в связи с попыткой нанесения удара по кремлёвской резиденции президента России Владимира Путина.

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