Слуцкий заявил, что Зеленский и Байден должны ответить за атаку беспилотников на Кремль
Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Вместе с Зеленским ответственность за атаку дронов на Кремль должны нести и его западные хозяева — президент США Байден и лидеры стран, поддерживающих террористический неонацистский режим на Украине», — заявил Слуцкий.
По его словам, проведение международного трибунала для украинского президента и его «хунты» должно быть неизбежно.
В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента.
Президент России Владимир Путин в результате теракта не пострадал, сообщили в Кремле.
Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту теракта в связи с попыткой нанесения удара по кремлёвской резиденции президента России Владимира Путина.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя попытку нанесения удара двумя БПЛА по кремлёвской резиденции президента в ночь на 3 мая, заявил, что не осталось вариантов, кроме физического устранения Зеленского.