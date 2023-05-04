Слуцкий заявил, что Зеленский и Байден должны ответить за атаку беспилотников на Кремль

Глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что ответственность за попытку атаки дронов на Кремль вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским должны нести президент Соединённых Штатов Джо Байден и лидеры государств, которые поддерживают украинский режим.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Вместе с Зеленским ответственность за атаку дронов на Кремль должны нести и его западные хозяева — президент США Байден и лидеры стран, поддерживающих террористический неонацистский режим на Украине», — заявил Слуцкий.

По его словам, проведение международного трибунала для украинского президента и его «хунты» должно быть неизбежно.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента.

Президент России Владимир Путин в результате теракта не пострадал, сообщили в Кремле.

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту теракта в связи с попыткой нанесения удара по кремлёвской резиденции президента России Владимира Путина.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя попытку нанесения удара двумя БПЛА по кремлёвской резиденции президента в ночь на 3 мая, заявил, что не осталось вариантов, кроме физического устранения Зеленского.