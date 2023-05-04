Белый дом: Байден не планирует переговоры с Путиным в свете атаки БПЛА на Кремль
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Белого дома.
«Нет, мне ничего не известно о каких-либо планах на текущий момент», — сказано в заявлении.
В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента.
Президент России Владимир Путин в результате теракта не пострадал, сообщили в Кремле.
Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту теракта в связи с попыткой нанесения удара по кремлёвской резиденции президента России Владимира Путина.
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на фоне атаки беспилотников на Кремль заявила, что Соединённые Штаты не поощряют Украину наносить удары по территории России.