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Французский политик Филиппо назвал атаку БПЛА на Кремль работой «американских ястребов»

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Глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что за попыткой атаки украинских беспилотников на Кремль стоят «американские ястребы», которые действуют под чужим флагом.

Соответствующее заявление он опубликовал в своём Twitter.

«Атака дронов на Кремль: это работа под чужим флагом американских ястребов, желающих третьей мировой войны?!» — написал он.

По словам Филиппо, «эти сумасшедшие люди готовы на всё», так как они уже взорвали «Северный поток».

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Президент России Владимир Путин в результате теракта не пострадал, сообщили в Кремле.

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту теракта.

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