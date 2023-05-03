Французский политик Филиппо назвал атаку БПЛА на Кремль работой «американских ястребов»

Глава французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что за попыткой атаки украинских беспилотников на Кремль стоят «американские ястребы», которые действуют под чужим флагом.

Соответствующее заявление он опубликовал в своём Twitter.

«Атака дронов на Кремль: это работа под чужим флагом американских ястребов, желающих третьей мировой войны?!» — написал он.

По словам Филиппо, «эти сумасшедшие люди готовы на всё», так как они уже взорвали «Северный поток».

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Президент России Владимир Путин в результате теракта не пострадал, сообщили в Кремле.

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту теракта.