Французский политик Филиппо назвал атаку БПЛА на Кремль работой «американских ястребов»
Соответствующее заявление он опубликовал в своём Twitter.
«Атака дронов на Кремль: это работа под чужим флагом американских ястребов, желающих третьей мировой войны?!» — написал он.
По словам Филиппо, «эти сумасшедшие люди готовы на всё», так как они уже взорвали «Северный поток».
В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Президент России Владимир Путин в результате теракта не пострадал, сообщили в Кремле.
Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту теракта.