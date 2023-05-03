Helsingin Sanomat: Зеленский мог прилететь в Хельсинки на самолёте ВВС США
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Об этом информирует газета Helsingin Sanomat.
«В аэропорту Хельсинки появился «летающий офис» ВВС США, который может быть средством передвижения президента Владимира Зеленского», — говорится в материале.
Согласно информации газеты, Boeing C-40B используется американскими политиками и генералами.
3 мая Зеленский приехал с визитом в Финляндию.
Позже пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский проведёт в Финляндии один день, однако не сразу поедет обратно.