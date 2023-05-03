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Helsingin Sanomat: Зеленский мог прилететь в Хельсинки на самолёте ВВС США

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Президент Украины Владимир Зеленский мог прилететь в Хельсинки на самолёте Военно-воздушных сил США Boeing C-40B.
Helsingin Sanomat: Зеленский мог прилететь в Хельсинки на самолёте ВВС США
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует газета Helsingin Sanomat.

«В аэропорту Хельсинки появился «летающий офис» ВВС США, который может быть средством передвижения президента Владимира Зеленского», — говорится в материале.

Согласно информации газеты, Boeing C-40B используется американскими политиками и генералами.

3 мая Зеленский приехал с визитом в Финляндию.

Позже пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский проведёт в Финляндии один день, однако не сразу поедет обратно.

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