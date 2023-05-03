Захарова: Россия ценит готовность Китая внести вклад в урегулирование кризиса на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя намерение Китая создать делегацию по урегулированию украинского кризиса, подчеркнула, что Москва ценит готовность Пекина внести вклад в урегулирование конфликта дипломатическим путём.

Об этом она сказала в беседе с РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что Пекин занимает непредвзятую позицию по данному конфликту. Кроме того, добавила она, власти Китая хорошо понимают причины и суть происходящего.

«Высоко ценим искреннюю готовность наших китайских друзей внести вклад в урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путём», — подчеркнула дипломат.

26 апреля глава КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как отметил китайский лидер, Пекин направит специального представителя правительства КНР по евразийским делам на Украину и в другие страны для проведения консультаций по политическому урегулированию украинского кризиса.

Позже стало известно, что бывший посол Китая в России Ли Хуэй возглавит специальную делегацию КНР по урегулированию украинского кризиса.