Захарова: Россия ценит готовность Китая внести вклад в урегулирование кризиса на Украине
- РИА Новости
Об этом она сказала в беседе с РИА Новости.
Захарова подчеркнула, что Пекин занимает непредвзятую позицию по данному конфликту. Кроме того, добавила она, власти Китая хорошо понимают причины и суть происходящего.
«Высоко ценим искреннюю готовность наших китайских друзей внести вклад в урегулирование украинского кризиса политико-дипломатическим путём», — подчеркнула дипломат.
26 апреля глава КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как отметил китайский лидер, Пекин направит специального представителя правительства КНР по евразийским делам на Украину и в другие страны для проведения консультаций по политическому урегулированию украинского кризиса.
Позже стало известно, что бывший посол Китая в России Ли Хуэй возглавит специальную делегацию КНР по урегулированию украинского кризиса.