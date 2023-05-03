Дипломат Гаврилов: террористические акции Киева угрожают продлению зерновой сделки

Реальным «оружием», которое угрожает продлению зерновой сделки, являются террористические акции киевского режима против судов, которые задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора, заявил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

РИА Новости

Его слова приводит РИА Новости. «Реальное «оружие», которое угрожает продлению «Черноморской инициативы»... это террористические акции киевского режима против судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора», — подчеркнул Гаврилов. Кроме того, добавил он, продлению зерновой сделки также мешают невыполнения российской части договора. Ранее глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что в Стамбуле на 5 мая запланирована встреча делегаций Турции, России и Украины по обсуждению зерновой сделки. Российский советник-посланник Андрей Леденёв заявил, что зерновая инициатива стала коммерческим проектом.