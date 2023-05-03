Дипломат Гаврилов: террористические акции Киева угрожают продлению зерновой сделки
- РИА Новости
Его слова приводит РИА Новости.
«Реальное «оружие», которое угрожает продлению «Черноморской инициативы»... это террористические акции киевского режима против судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора», — подчеркнул Гаврилов.
Кроме того, добавил он, продлению зерновой сделки также мешают невыполнения российской части договора.
Ранее глава турецкого Минобороны Хулуси Акар заявил, что в Стамбуле на 5 мая запланирована встреча делегаций Турции, России и Украины по обсуждению зерновой сделки.
Российский советник-посланник Андрей Леденёв заявил, что зерновая инициатива стала коммерческим проектом.