Асад и Раиси подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству

Президенты Сирии и Ирана Башар Асад и Ибрагим Раиси подписали меморандум о взаимопонимании по плану долгосрочного стратегического всеобъемлющего сотрудничества между Дамаском и Тегераном.

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