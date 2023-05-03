Асад и Раиси подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству
Президенты Сирии и Ирана Башар Асад и Ибрагим Раиси подписали меморандум о взаимопонимании по плану долгосрочного стратегического всеобъемлющего сотрудничества между Дамаском и Тегераном.
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Об этом информирует агентство SANA.
3 мая Раиси прибыл в Сирию с официальным визитом.
Уточняется, что это первый визит иранского президента в Сирию с начала конфликта в САР в 2011 году.
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