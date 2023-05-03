Military Watch: на Западе заговорили о переломном моменте в пользу России
- РИА Новости
Отмечается, что звучат также предостережения о том, что украинские города вскоре могут стать непригодными для жизни.
В статье говорится, что последнюю неделю апреля начальник Генерального штаба ВС Польши Раймунд Анджейчак также предупредил, что продолжать военные действия Украине гораздо труднее, чем России, — отчасти из-за провала экономической войны Запада, призванной подорвать российскую экономику.
Подробнее — в материале ИноТВ.
Ранее издание Politico со ссылкой на двух европейских чиновников сообщило, что Украина не сообщает своим западным союзникам детали готовящегося контрнаступления.
По словам чиновников, украинская сторона объясняет это в том числе недавним раскрытием секретных документов Пентагона.