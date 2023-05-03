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Military Watch: на Западе заговорили о переломном моменте в пользу России

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ВС России всерьёз истощили запасы украинского оружия серией мощных ударов по складам боеприпасов. Как пишет Military Watch, по оценке западных источников, они могут значительно подорвать шансы на успех готовящегося украинского наступления.
Military Watch: на Западе заговорили о переломном моменте в пользу России
  • РИА Новости

Отмечается, что звучат также предостережения о том, что украинские города вскоре могут стать непригодными для жизни.

В статье говорится, что последнюю неделю апреля начальник Генерального штаба ВС Польши Раймунд Анджейчак также предупредил, что продолжать военные действия Украине гораздо труднее, чем России, — отчасти из-за провала экономической войны Запада, призванной подорвать российскую экономику.

Подробнее — в материале ИноТВ.

Ранее издание Politico со ссылкой на двух европейских чиновников сообщило, что Украина не сообщает своим западным союзникам детали готовящегося контрнаступления.

По словам чиновников, украинская сторона объясняет это в том числе недавним раскрытием секретных документов Пентагона.

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