Здание атташата по культуре Саудовской Аравии в Судане подверглось нападению
«На здание атташата по культуре Саудовской Аравии в Судане во вторник было совершено нападение», — приводит РИА Новости сообщение внешнеполитического ведомства в Twitter.
Отмечается, что вооружённые люди похитили из офиса имущество и вывели из строя системы и серверы.
Ранее власти Великобритании эвакуировали 2122 человека из Судана в связи с вооружённым конфликтом в африканской стране.
Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева сообщила, что Москва готова содействовать Судану в вопросе возвращения на путь мира.