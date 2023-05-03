Здание атташата по культуре Саудовской Аравии в Судане подверглось нападению со стороны неизвестных вооружённых людей, сообщает МИД страны.

«На здание атташата по культуре Саудовской Аравии в Судане во вторник было совершено нападение», — приводит РИА Новости сообщение внешнеполитического ведомства в Twitter.

Отмечается, что вооружённые люди похитили из офиса имущество и вывели из строя системы и серверы.

Ранее власти Великобритании эвакуировали 2122 человека из Судана в связи с вооружённым конфликтом в африканской стране.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева сообщила, что Москва готова содействовать Судану в вопросе возвращения на путь мира.