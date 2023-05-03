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Патрушев: Западу следовало бы продолжать научное сотрудничество с Россией

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Страны Запада не должны отгораживаться от России санкциями, а взаимодействовать с ней в научной сфере, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Он отметил, что если вулкан Йеллоустоун проснётся, что это приведёт к «беспрецедентной катастрофе».

«Западным странам, одержимо увеличивающим количество санкций, следовало бы не ограждаться ими от России, а продолжать взаимодействие в научной сфере, в том числе в геологии», — сказал Патрушев в интервью газете «Известия».

Ранее американские представители воздержались от участия в совместном с Россией международном изоляционном эксперименте SIRIUS в 2023 году.

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