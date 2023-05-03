Глава Минфина Франции подвергся критике из-за откровенных сцен в его новом романе

Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр подвергся критике после публикации его нового романа, содержащего описание откровенных сцен.

Об этом сообщает РИА Новости.

В конце апреля Ле Мэр анонсировал выход своего нового романа «Американская фуга».

«Инфляция растёт, миллионы людей не могут наполнить холодильник или заплатить за аренду. Государство борется с пенсионной реформой. В это время министр пишет романы. Они швыряют презрение нам в лицо», — написал в Twitter депутат от левой партии LFI Тома Порт.

Депутат от партии «Непокорившаяся Франция» Франсуа Руффен заявил, что министр не должен тратить время на написание книг, в то время как французы борются с последствиями инфляции.

Ранее ведущие профсоюзы Франции призвали сделать 1 мая днём «беспрецедентной народной акции против реформы пенсий и за социальную справедливость».

По данным французской профсоюзной организации «Всеобщая конфедерация труда», число участников демонстраций составляет 2,3 млн.