Нынешние геополитические эксперименты англосаксов могут привести к мировой катастрофе, поэтому их необходимо жёстко пресекать, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, имеются неопровержимые факты того, что представители англосаксонской элиты разделяли идеи фашизма и оказывали поддержку Адольфу Гитлеру.

«Для решения современных геополитических задач англосаксы охотно возрождают неонацистскую идеологию. Такие эксперименты ведут не к доминированию, а к мировой катастрофе, поэтому должны пресекаться жёстко и бескомпромиссно», — сказал Патрушев в интервью газете «Известия».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у России и США на данный момент практически нет отношений, все контакты происходят по необходимости.

13 апреля Патрушев заявил, что англосаксы стоят за распространением на Северном Кавказе призывов к терактам.

В сентябре российский президент Владимир Путин заявил, что диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы.