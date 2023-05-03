Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Патрушев: необходимо пресекать действия англосаксов, чреватые мировой катастрофой

Короткая ссылка
Нынешние геополитические эксперименты англосаксов могут привести к мировой катастрофе, поэтому их необходимо жёстко пресекать, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

По его словам, имеются неопровержимые факты того, что представители англосаксонской элиты разделяли идеи фашизма и оказывали поддержку Адольфу Гитлеру.

«Для решения современных геополитических задач англосаксы охотно возрождают неонацистскую идеологию. Такие эксперименты ведут не к доминированию, а к мировой катастрофе, поэтому должны пресекаться жёстко и бескомпромиссно», — сказал Патрушев в интервью газете «Известия».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у России и США на данный момент практически нет отношений, все контакты происходят по необходимости.

13 апреля Патрушев заявил, что англосаксы стоят за распространением на Северном Кавказе призывов к терактам.

В сентябре российский президент Владимир Путин заявил, что диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить