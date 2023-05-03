Патрушев: необходимо пресекать действия англосаксов, чреватые мировой катастрофой
По его словам, имеются неопровержимые факты того, что представители англосаксонской элиты разделяли идеи фашизма и оказывали поддержку Адольфу Гитлеру.
«Для решения современных геополитических задач англосаксы охотно возрождают неонацистскую идеологию. Такие эксперименты ведут не к доминированию, а к мировой катастрофе, поэтому должны пресекаться жёстко и бескомпромиссно», — сказал Патрушев в интервью газете «Известия».
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у России и США на данный момент практически нет отношений, все контакты происходят по необходимости.
13 апреля Патрушев заявил, что англосаксы стоят за распространением на Северном Кавказе призывов к терактам.
В сентябре российский президент Владимир Путин заявил, что диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы.