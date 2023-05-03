Патрушев: НАТО усилила интенсивность подготовки своих войск у российских границ

Альянс НАТО развернул в Восточной Европе дополнительные контингенты, усилил подготовку подразделений и модернизировал военную инфраструктуру у российских границ, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Альянс модернизировал военную инфраструктуру вблизи наших границ, увеличил масштабы и интенсивность оперативной и боевой подготовки войск», — сказал Патрушев в интервью газете «Известия».

Он отметил, что страны Запада последовательно ужесточают политическое, военное и экономическое давление на Россию.

По его словам, в Восточной Европе дислоцируются примерно 60 тыс. военных США.

Ранее председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли заявил, что вероятность эскалации между Россией и НАТО очень реальна.