Патрушев: НАТО усилила интенсивность подготовки своих войск у российских границ
«Альянс модернизировал военную инфраструктуру вблизи наших границ, увеличил масштабы и интенсивность оперативной и боевой подготовки войск», — сказал Патрушев в интервью газете «Известия».
Он отметил, что страны Запада последовательно ужесточают политическое, военное и экономическое давление на Россию.
По его словам, в Восточной Европе дислоцируются примерно 60 тыс. военных США.
Ранее председатель комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли заявил, что вероятность эскалации между Россией и НАТО очень реальна.