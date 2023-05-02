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Госдеп США одобрил возможную продажу Латвии комплекса с противокорабельными ракетами

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Госдеп США одобрил возможную продажу Латвии комплекса береговой обороны с противокорабельными ракетами NSM CDS (Naval Strike Missile Coastal Defense System). Сумма вероятной сделки составляет $110 млн.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по оборонному сотрудничеству и безопасности Министерства обороны США.

«Главный подрядчик ещё не определён. Никакие офсетные соглашения в связи с этой возможной продажей не предлагались», — сообщает ведомство.

Возможная продажа такого оружия «повысит возможность Латвии противостоять существующим и будущим угрозам в Балтийском море», говорится в заявлении.

Это соответствует интересам как США, так и Латвии, утверждает Госдеп.

Также Министерство обороны Дании сообщило, что в 2024 году направит в Латвию батальон для сил НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещали наращивать военное присутствие вблизи границ России.

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