Госдеп США одобрил возможную продажу Латвии комплекса с противокорабельными ракетами
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по оборонному сотрудничеству и безопасности Министерства обороны США.
«Главный подрядчик ещё не определён. Никакие офсетные соглашения в связи с этой возможной продажей не предлагались», — сообщает ведомство.
Возможная продажа такого оружия «повысит возможность Латвии противостоять существующим и будущим угрозам в Балтийском море», говорится в заявлении.
Это соответствует интересам как США, так и Латвии, утверждает Госдеп.
Также Министерство обороны Дании сообщило, что в 2024 году направит в Латвию батальон для сил НАТО.
Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещали наращивать военное присутствие вблизи границ России.