Генерал Милли заявил, что США разрабатывают беспилотные машины на воде и в воздухе

Соединённые Штаты проводят эксперименты с беспилотными машинами на суше, воде и в воздухе. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли.

«Мы сейчас экспериментируем и разрабатываем беспилотные морские боевые машины, надводные и подводные», — сказал он в интервью Foreign Affairs.

Милли подчеркнул, что США проводят эксперименты с боевыми самолётами, которые будут в большой степени беспилотными.

«Вы увидите в будущем грузовики, танки и наземные силы», — добавил военачальник.

Также Милли сообщил, что вероятность эскалации между Россией и НАТО очень реальна.