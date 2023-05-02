Генерал Милли заявил, что США разрабатывают беспилотные машины на воде и в воздухе
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«Мы сейчас экспериментируем и разрабатываем беспилотные морские боевые машины, надводные и подводные», — сказал он в интервью Foreign Affairs.
Милли подчеркнул, что США проводят эксперименты с боевыми самолётами, которые будут в большой степени беспилотными.
«Вы увидите в будущем грузовики, танки и наземные силы», — добавил военачальник.
Также Милли сообщил, что вероятность эскалации между Россией и НАТО очень реальна.