Мексика заявит США протест из-за финансирования антиправительственных НПО

Правительство Мексики заявит протест США из-за решения Вашингтона увеличить в следующем году объём финансирования мексиканских неправительственных организаций, которые открыто выступают против действующих властей.

Об этом заявил президент Мексики Андрес Мануль Лопес Обрадор.

Как напоминает РИА Новости, в 2024 году в стране пройдут президентские выборы.

«Мы собираемся заявить дипломатический протест, потому что вчера появилась информация о том, что США собираются выделить больше денег этим неправительственным организациям, одной из которых руководит Луис Рубио, Mexico Evalua из группы Reforma. Как правительство США собирается давать деньги организации, которая открыто выступает против законного и легитимного демократического правительства?» — сказал политик во время пресс-конференции.

Такие действия США являются нарушением суверенитета и интервенционизмом, подчеркнул он.

«При всём уважении, США будет очень сложно выйти из кризиса, в котором они оказались, если они не изменят свою старую политику. Им нужно вернуться к тому, как когда-то вёл политику добрососедства президент Рузвельт», — добавил он.

Ранее Обрадор заявил, что США, оценивая акты насилия в других государствах, должны сами ответить на обвинения в саботаже на трубопроводах «Северный поток».